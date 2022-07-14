Минобороны России: в стычке с командирами были убиты 6 бойцов нацбата «Кракен»

Харьков. Украина. В украинском националистическом формировании «Кракен» произошла перестрелка между бойцами и командирами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, 13 июля более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказ командования о передислокации в район Краматорска и потребовали перевести их в городскую территориальную оборону Харькова.

Пререкания с командирами переросли в драку и перестрелку. В результате 6 зачинщиков беспорядков были убиты на месте.

Напомним, 29 июня стало известно об уничтожении в результате артобстрела более 100 боевиков данного нацбата. После этого остатки отряда перевели в Харьков.