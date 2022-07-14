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Минобороны России: в стычке с командирами были убиты 6 бойцов нацбата «Кракен»

15:49, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
Минобороны России: в стычке с командирами были убиты 6 бойцов нацбата «Кракен»
15:49, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
33
0
#Украина\n#ЛНР\n#ДНР\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация
Фото: pixabay.com
33
0

Соединение планировали передислоцировать в район Краматорска.

Харьков. Украина. В украинском националистическом формировании «Кракен» произошла перестрелка между бойцами и командирами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, 13 июля более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказ командования о передислокации в район Краматорска и потребовали перевести их в городскую территориальную оборону Харькова.

Пререкания с командирами переросли в драку и перестрелку. В результате 6 зачинщиков беспорядков были убиты на месте.

Напомним, 29 июня стало известно об уничтожении в результате артобстрела более 100 боевиков данного нацбата. После этого остатки отряда перевели в Харьков.

15:49, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
33
0
#Украина\n#ЛНР\n#ДНР\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация