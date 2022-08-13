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Более 30 санаториев в Кавминводах возвратили государству

14:06, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
Более 30 санаториев в Кавминводах возвратили государству
14:06, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
97
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#Ставрополье\n#Кавказ\n#санаторий\n#Генпрокуратура\n#суд
Фото: ru.freepik.com
97
0

Курортную недвижимость изъяли в пользу казны по иску Генпрокуратуры России.

Москва. Более 30 бывших профсоюзных здравниц в Кавказских Минеральных Водах возвращены государству. Соответствующее решение по иску Генеральной прокуратуры принял Гагаринский суд Москвы, пишет «Интерфакс».

Как сообщается на сайте суда, рассмотрение иска об обращении в доход казны десятков санаториев, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзным организациям, завершено в пятницу. Иск удовлетворен.

По данным источника «Интерфакса», в пользу государства было изъято 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе более 1,7 тыс. объектов недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.

Как сообщил источник информагентства, собственностью профсоюзов распоряжалось ООО «Курортное управление (холдинг)». В результате деятельности ООО было продано 24 санатория на сумму 3,3 млрд рублей. Причем ряд объектов курортной недвижимости достался руководству профсоюзов, их близким и аффилированным лицам.

Главу холдинга заподозрили в том, что на вырученные от продажи санаториев деньги он приобрел здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму.

14:06, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
97
0
#Ставрополье\n#Кавказ\n#санаторий\n#Генпрокуратура\n#суд