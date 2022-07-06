Ввели в «Ступор»: российские военные впервые применили электромагнитные комплексы

Москва. Во время спецоперации на Украине российские военные опробовали в боевых условиях новые электромагнитные комплексы «Ступор». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в силовых структурах, основанное на новых физических принципах оружие успешно применили во время военных действий на западе Донецкой народной республики. С их помощью перехватывали управление беспилотниками противника.

Комплексы удобны в использовании: прицел наводится на дрон, затем при помощи электромагнитного импульса глушится управляющий сигнал между оператором и аппаратом. После этого коптер можно принудительно посадить в любое место.

«Ступор» разработали специалисты Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны России. Дальность его применения – до 2 км. Впервые новое оружие продемонстрировали на международном военно-техническом форуме «Армия» в 2017 году.

Напомним, в мае 2022 года вице-премьер российского правительства Юрий Борисов рассказал о боевом применении против беспилотников ВСУ лазерных комплексов. Также он анонсировал скорое опробование для борьбы с дронами электромагнитного оружия.