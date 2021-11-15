Корону конкурса красоты Mrs.Top Of The World 2021 отдали жительнице Санкт-Петербурга

29-летняя Ксения Давыдова воспитывает троих детей и занимается благотворительностью.

Санкт-Петербург. Жюри международного конкурса красоты Mrs.Top Of The World 2021 признало победительницей 29-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Ксению Давыдову. Об этом сообщает телеканал «360 градусов».

Конкуренцию россиянке составили красавицы из Великобритании, Индии, Кипра, Латвии, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов.

По образованию Ксения Давыдова — специалист по связям с общественностью. Родила и воспитывает троих детей. Является организатором благотворительного проекта помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Ксению Давыдову назначили амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Благодаря победе на конкурсе я смогу представлять Россию в экологических и благотворительных проектах международного уровня. Это была главная цель моего участия», — заявила красавица.

Также Ксения намерена своим примером доказать, что многодетная мать может быть многогранной личностью и добиваться успеха на разных направлениях.