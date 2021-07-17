В России в раскрытии преступлений правоохранителям поможет система «Паутина»

Также она будет искать похищенные и угнанные автомобили.
Москва. Россия. В России во всех подразделениях МВД внедрят систему «Паутина». Об этом сообщает RT.
Сервис поможет правоохранителям в раскрытии и предотвращении преступлений и административных правонарушений. Также можно будет искать похищенные и угнанные автомобили, скрывшиеся с мест ДТП.
Система уже работает в Центральном федеральном округе страны.
Внедрить программное обеспечение во все подразделения МВД России планируют до конца 2021 года.