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В России в раскрытии преступлений правоохранителям поможет система «Паутина»

11:34, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В России в раскрытии преступлений правоохранителям поможет система «Паутина»
11:34, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Россия\n#полиция\n#МВД\n#сервис\n#преступления
Фото: twenty20.com
91
0

Также она будет искать похищенные и угнанные автомобили.

Москва. Россия. В России во всех подразделениях МВД  внедрят систему «Паутина». Об этом сообщает RT

Сервис поможет правоохранителям в раскрытии и предотвращении преступлений и административных правонарушений. Также можно будет искать похищенные и угнанные автомобили, скрывшиеся с мест ДТП.  

Система уже работает в Центральном федеральном округе страны. 

Внедрить программное обеспечение во все подразделения МВД России планируют до конца 2021 года.

11:34, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
91
0
#Россия\n#полиция\n#МВД\n#сервис\n#преступления