Лужа нефти образовалась на улице в Ухте

Вокруг установили ограждения, пострадавших нет.



Ухта. Республика Коми. Жидкость, похожая на нефть, вышла на поверхность в Ухте. На странную лужу обратили 6 июня внимание горожане, сообщившие о необычном явлении в городскую администрацию, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Месторождение» было обнаружено в районе дома №20 по улице Куратова.

7 июня лужу осмотрели специалисты городского управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии. По предварительному мнению экспертов, произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. В водоемы она не попала, инцидент не несет опасности для окружающей среды. Вокруг лужи поставили ограждения.

Специалисты установят, является ли выход нефти на поверхность локальным, или поблизости возможны другие подобные явления. Затем нефтяную лужу ликвидируют. Администрация города взяла территорию под наблюдение.