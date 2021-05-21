Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Биолог разъяснил, каких людей в первую очередь атакуют комары

17:48, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
Биолог разъяснил, каких людей в первую очередь атакуют комары
17:48, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
275
0
#насекомые\n#биология\n#кровь\n#комары
Фото: pixabay.com
275
0

Группа крови здесь ни причем.

Москва. О том, какие именно особенности людей вызывают повышенный «интерес» комаров, рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Как сообщает радио Sputnik, речь идет вовсе не о группе крови.

По словам биолога, кровососы летят в первую очередь на человеческий запах и выделяемое тепло. При этом запах исходит, как правило, от обильно потеющих людей. Именно к ним в первую очередь устремляются насекомые.

Если комары находят группу людей, то в первую очередь они садятся именно на самых потных. Затем, почувствовав запах остальных, они атакуют всех без разбора, добавил специалист. Группа крови при этом не имеет для насекомых никакого значения.

17:48, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
275
0
#насекомые\n#биология\n#кровь\n#комары