Биолог разъяснил, каких людей в первую очередь атакуют комары

Группа крови здесь ни причем.



Москва. О том, какие именно особенности людей вызывают повышенный «интерес» комаров, рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Как сообщает радио Sputnik, речь идет вовсе не о группе крови.

По словам биолога, кровососы летят в первую очередь на человеческий запах и выделяемое тепло. При этом запах исходит, как правило, от обильно потеющих людей. Именно к ним в первую очередь устремляются насекомые.

Если комары находят группу людей, то в первую очередь они садятся именно на самых потных. Затем, почувствовав запах остальных, они атакуют всех без разбора, добавил специалист. Группа крови при этом не имеет для насекомых никакого значения.