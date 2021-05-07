"Газпром" за свой счет будет проводить газ к небольшим домовладениям

Трубу с голубым топливом подведут к границе земельного участка.

Москва. В “Газпроме” отреагировали на поручение президента по газификации жилья. Как сообщает “Интерфакс”, в компании пообещали бесплатно для потребителей прокладывать трубы с голубым топливом до границ земельных участков.

При этом услуга будет доступна только для владельцев домов площадью не более 300 квадратных метров, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Речь идет о гражданах, чьи дома находятся не далее чем за 200 метров от газораспределительных сетей, а предполагаемый расход голубого топлива в их хозяйстве не превысит 7 кубометров в час.

При этом прокладку сетей на своей земле потребитель будет обязан оплатить самостоятельно.

Напомним, ранее в интервью ИА “Сусанин” министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о неподъемной дорогивизне газификации для жителей сельской местности. Председатель Госсовета республики Владимир Невоструев предложил решить эту проблему за счет средств Пенсионного фонда.