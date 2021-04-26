Историческое изречение Сталина обнаружили в павильоне ВДНХ

Раритетные надписи нашли во время реставрации.

Москва. Исторические высказывания 1950-х годов удалось найти во время реставрации в павильоне ВДНХ. Три декоративные надписи обнаружили на ВДНХ под слоем штукатурки в павильоне «Народное образование». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

Уникальные элементы внутреннего оформления павильона середины XX века посвящены теме сельского хозяйства. Позолоченные буквы были вырезаны на стенах бокового и центрального залов павильона над дверными порталами. Это две цитаты из постановления пленума Центрального комитета КПСС, а также изречение Иосифа Сталина.

Высказывание гласит: «Мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное новой техникой производство в виде всеобъемлющей системы колхозов и совхозов».

Надписям планируется вернуть первозданный вид в соответствии с исторической отделкой павильона, для реставрации будут проанализированы архивные фотоснимки и документы.

И добавим, это не первая находка реставраторов на выставке достижений народного хозяйства. В 2019 году в павильоне «Животноводство» обнаружили картину знаменитого советского живописца Бориса Щербакова.