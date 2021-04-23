Российские курорты ждут рекордного потока отдыхающих

Сочинские пляжи могут принять до 10 млн курортников

Южные курорты России ожидают рекордного наплыва отдыхающих. Власти Краснодарского края в этом сезоне прогнозируют 10-миллионный поток туристов. Об этом пишут «Известия», опираясь на данные профильных ведомств и ассоциации туроператоров России.

В Краснодарском крае с января по апрель уже побывало на 15% больше туристов, чем в 2020 году. А с мая по октябрь там намерены принять свыше 10 млн туристов вместо 6,2 млн, как это было год назад. В Крыму также отмечен рост турпотока даже в сравнении с рекордными показателями 2019 года. На 15% увеличился спрос на отдых в Ростовской области и на Ставрополье.

В национальной ассоциации туроператоров ожидают, что комфортных гостиниц может всем не хватить. Уже сейчас наиболее востребованы номера в отелях категории 4 и 5 звезд. Многие такие гостиницы приостановили бронирование на период с 15 июня по 20 августа.

В Крыму также подорожали услуги отелей премиум-класса, особенно на южном берегу полуострова. На май–июнь здесь забронировано 80% мест в гостинцах уровня 4 и 5 звезд.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что Россия до 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принято правительством из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в этих странах.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал старт программы кредитования сферы гостеприимства под 3–5%. Совокупный объем инвестиций в отрасль составит 1 трлн рублей. Кроме того, глава государства предложил продлить до конца года программу частичного возврата средств на внутрироссийские туристические путевки.