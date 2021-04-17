Российский экипаж МКС вернулся на Землю

Он провёл в космосе 184 дня.

Караганда. Казахстан. Участники 64-й экспедиции на МКС россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс вернулись на Землю. В космосе они провели 184 дня. Об этом пишут «Известия».

Корабль «Союз «МС-17» отстыковался от МКС в 04:34 по Москве, в 07:55 модуль приземлился в 147 км от города Жезказгана в Казахстане. Все трое чувствуют себя хорошо.

За время пребывания на орбите космонавты совершили один выход в космос через люк, который не открывали более 11 лет, а также провели более 50 научных экспериментов, три из них выполнялись автоматически.

Сейчас на МКС остался экипаж из астронавтов NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Как пишет в своём Instagram космонавт Сергей Кудь-Сверчков, экипаж в составе Хопкинса, Гловера, Уокера и Ногути вернётся на Землю «меньше чем через две недели».