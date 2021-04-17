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Российский экипаж МКС вернулся на Землю

12:25, 17 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Российский экипаж МКС вернулся на Землю
12:25, 17 апреля, 2021
Андрей Бирюков
117
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#Россия\n#космос\n#МКС
Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
117
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Он провёл в космосе 184 дня.

Караганда. Казахстан. Участники 64-й экспедиции на МКС россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс вернулись на Землю. В космосе они провели 184 дня. Об этом пишут «Известия». 

Корабль «Союз «МС-17» отстыковался от МКС в 04:34 по Москве, в 07:55 модуль приземлился в 147 км от города Жезказгана в Казахстане. Все трое чувствуют себя хорошо. 

За время пребывания на орбите космонавты совершили один выход в космос через люк, который не открывали более 11 лет, а также провели более 50 научных экспериментов, три из них выполнялись автоматически. 

Сейчас на МКС остался экипаж из астронавтов NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Как пишет в своём Instagram космонавт Сергей Кудь-Сверчков, экипаж в составе Хопкинса, Гловера, Уокера и Ногути вернётся на Землю «меньше чем через две недели». 

12:25, 17 апреля, 2021
Андрей Бирюков
117
0
#Россия\n#космос\n#МКС