Два вокзала Москвы признали одними из лучших в Европе

В десятке оказались Курский и Казанский.
Москва. Казанский и Курский вокзалы Москвы попали в десятку лучших в Европе. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва".
Рейтинг составляла международная организация Consumer Choice Center. Казанский разделил 4 строчку вмсете с вокзалом Amsterdam Centraal в Амстердаме. Курскому вокзалу досталось 6 место.
При составлении рейтинга учитывалась навигация, пассажиропоток, наличие магазинов, гостиниц поблизости, общественного транспорта, условий для инвалидов.