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Два вокзала Москвы признали одними из лучших в Европе

10:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
Два вокзала Москвы признали одними из лучших в Европе
10:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
64
0
#Москва\n#Европа\n#вокзал
Фото: wikimedia.org
64
0

В десятке оказались Курский и Казанский.

Москва. Казанский и Курский вокзалы Москвы попали в десятку лучших в Европе. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва".
Рейтинг составляла международная организация Consumer Choice Center. Казанский разделил 4 строчку вмсете с вокзалом Amsterdam Centraal в Амстердаме. Курскому вокзалу досталось 6 место.
При составлении рейтинга учитывалась навигация, пассажиропоток, наличие магазинов, гостиниц поблизости, общественного транспорта, условий для инвалидов.
10:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
64
0
#Москва\n#Европа\n#вокзал