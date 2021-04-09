Глава Бурятии участвовал в видеоконференции со стулом на столе

Совещание застало его в командировке.



Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Чтобы поучаствовать в видеоконференции с Михаилом Мишустиным, главе Бурятии Алексею Цыденову пришлось использовать стул не по назначению. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На своей странице в Instagram губернатор разместил фото, на котором он сидит за столом в гостиничном номере, на котором лежит стул, а на стуле - портфель. С его помощью на стуле закреплен смартфон, через который осуществлялась видеоконференцсвязь.

Глава Бурятии пояснил, что во время совещания находился в командировке в Петропавловске-Камчатском. Чтобы выглядеть получше, пришлось импровизировать, пояснил Алексей Цыденов.

«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», - написал под фото глава Бурятии.

Кстати, по камчатскому времени совещание началось в 4 часа утра.

Напомним, недавно министр культуры Крыма Арина Новосельская во время дистанционного совещания с главой региона отреагировала на сбой связи нецензурным выражением. В итоге ее оставили на прежней должности.