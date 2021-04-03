Северо-западную Россию ждёт погодная аномалия

Под аномалией подразумевается наиболее высокое отклонение от нормы в течение пяти дней.

Москва. Россия. Регионы на северо-западе России могут попасть под влияние погодной аномалии. Об этом пишут «Известия».

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, под аномалией подразумевается наиболее высокое отклонение от нормы в течение пяти дней. Такая погода может затронуть регионы на северо-западе, а также Северный Урал и Западную Сибирь. Так, в Салехарде температура воздуха сейчас выше нормы на 8-10 градусов Цельсия.

Повышение на 5-6 градусов от нормы ожидается в Красноярском крае, Адыгее, а также в Хакасии, Бурятии и на юге Иркутской области.

При этом, по словам синоптика, в ближайшие дни ожидается потепление в Центральной России. По предварительному прогнозу, температура воздуха будет колебаться между +6 и +11 градусами Цельсия.