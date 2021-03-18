В Кемерово прокуратура добивается сноса сауны на крыше многоэтажного дома

В отношении владельцев возбуждено 2 административных дела, вынесено представление в адрес УК.



Кемерово. Кемеровская область. Нелегально построенную сауну обнаружили проверяющие органы на крыше жилого дома в Кемерово. По данным прокуратуры области, о ней стало известно из публикаций в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, двое собственников совместно владели жилым помещением, расположенным на 12 и 13 этажах дома. Одно из них имело выход на террасу, которая является общим имуществом всех жильцов. Там владельцы двухъярусной квартиры самовольно установили кабину с инфракрасным излучением, используемую в качестве сауны, куда провели дополнительное силовое оборудование.

Прокуратура возбудила в отношении собственников сауны дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») и части 2 статьи 7.21 КоАП РФ («Самовольное переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме»).

Кроме того, прокурор Ленинского района Кемерово обратился в суд с требованием демонтировать пожароопасное строение.

В отношении руководства ООО «УК «Флагман», которое знало о строительстве опасного объекта, но бездействовало, прокурор внес представление и потребовал устранить нарушения жилищного законодательства.