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Приморские медики спасли тигренка, покусанного взрослым зверем

10:32, 23 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Приморские медики спасли тигренка, покусанного взрослым зверем
10:32, 23 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Приморский край\n#природа\n#лес\n#Красная книга\n#животные\n#медицина\n#врачи\n#тигры
Фото: pixabay.com
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Из-за стальных спиц, вставленных в лапу для восстановления костей, детеныша назвали Росомахой.

Владивосток. Приморский край. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 успешно прооперировали краснокнижного амурского тигренка. Малыш пострадал от нападения старшего собрата, пишет «Интерфакс».
Как рассказали в пресс-службе «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», детенышу не исполнилось и полугода. По окровавленным следам его нашли в ноябре пограничники на севере Приморья.
При обследовании у тигренка обнаружили травмы мягких тканей, сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, а также перелом кости на задней лапе. По мнению специалистов, на малыша напал взрослый тигр.
Травматологи Владивостокской клинической больницы №2 провели полосатому «пациенту» две операции. Это позволило предотвратить ампутацию лапы и восстановить ее двигательную функцию. Ранее никто в мире не делал таких сложных и успешных операций для диких тигров, отмечается в сообщении.
Из-за металлических пластин и спиц, установленных врачами в лапе, а также быстрой регенерации мышечной и костной тканей, тигренок получил кличку Росомаха в честь популярного персонажа комиксов.
Через полгода хищника попытаются вернуть в дикую природу.
10:32, 23 декабря, 2020
Евгений Кандаков
401
0
#Приморский край\n#природа\n#лес\n#Красная книга\n#животные\n#медицина\n#врачи\n#тигры