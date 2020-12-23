Приморские медики спасли тигренка, покусанного взрослым зверем

Из-за стальных спиц, вставленных в лапу для восстановления костей, детеныша назвали Росомахой.



Владивосток. Приморский край. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 успешно прооперировали краснокнижного амурского тигренка. Малыш пострадал от нападения старшего собрата, пишет «Интерфакс»

Как рассказали в пресс-службе «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», детенышу не исполнилось и полугода. По окровавленным следам его нашли в ноябре пограничники на севере Приморья.

При обследовании у тигренка обнаружили травмы мягких тканей, сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, а также перелом кости на задней лапе. По мнению специалистов, на малыша напал взрослый тигр.

Травматологи Владивостокской клинической больницы №2 провели полосатому «пациенту» две операции. Это позволило предотвратить ампутацию лапы и восстановить ее двигательную функцию. Ранее никто в мире не делал таких сложных и успешных операций для диких тигров, отмечается в сообщении.

Из-за металлических пластин и спиц, установленных врачами в лапе, а также быстрой регенерации мышечной и костной тканей, тигренок получил кличку Росомаха в честь популярного персонажа комиксов.

Через полгода хищника попытаются вернуть в дикую природу.