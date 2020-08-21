Черное море в районе Анапы окрасилось в зеленый цвет

На пляжах популярного курортного города отмечается бурный рост водорослей.



Анапа. Краснодарский край. Отдыхающие жалуются, что Черное море в окрестностях Анапы превратилось в зеленую кашу. Причины природного явления разъяснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Ученый рассказал, что зеленый цвет и хлопья, плавающие в море, вызваны бурным размножением водорослей ульвы и кладофоры. Они характерны для этих мест, но обычно не разрастаются так сильно.

Взрывное размножение водорослей вызвано поступлением в воду большого количества органики, а именно - продуктов человеческой жизнедеятельности, отметил Олег Степаньян.

Этим летом из-за коронавирусных ограничений курортный сезон начался не в мае, как обычно, а лишь в середине июля. При этом на море прибыло единовременно очень много отдыхающих.

В условиях резкого наплыва туристов и проблем с очистными сооружениями водоросли на мелководье пошли в рост. Кроме того, «питанием» ульву и кладофору обеспечила река Анапка. По ее берегам идет активное строительство гостиниц, стоки из которых достигают моря, пояснил ученый.