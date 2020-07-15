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Ведущий проекта Gilza телеканала RT снял фильм о том, как летают на реактивных самолетах

13:15, 15 июля, 2020
Евгений Кандаков
Ведущий проекта Gilza телеканала RT снял фильм о том, как летают на реактивных самолетах
13:15, 15 июля, 2020
Евгений Кандаков
39
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#телевидение\n#авиация\n#журналисты\n#проекты\n#самолет
Фото: скриншот видео с youtube.com
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Машина развивает максимальную скорость в 760 км/ч.

Москва. Что такое сверхскорость, перегрузки до 6G и другие «прелести» полета на реактивном штурмовике, проверил на себе ведущий проекта Gilza Олег Максимов. Новый выпуск, снятый благодаря отмене ряда коронавирусных ограничений, размещен на сайте телеканала RT.

Проект Gilza посвящен военной технике, оружию и экстриму. По словам ведущего Олега Максимова, на этот раз зрители познакомятся с ощущениями пилота реактивного самолета Aero L-39 Albatros. Экипаж состоит из двух человек, максимальная скорость полёта - 760 км/ч.

«Карантин закончился, и моя команда приготовила для меня настоящее испытание. Мы отправляемся за 200 км от Москвы летать на реактивном штурмовике», - с этих слов начинается новое приключение отчаянного ведущего телеканала RT.

13:15, 15 июля, 2020
Евгений Кандаков
39
0
#телевидение\n#авиация\n#журналисты\n#проекты\n#самолет

 

 

 


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