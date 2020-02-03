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Хвостатый оракул: сурок Фил из Ленобласти предсказал россиянам раннюю весну

17:52, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Хвостатый оракул: сурок Фил из Ленобласти предсказал россиянам раннюю весну
17:52, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
83
0
#США\n#зоопарк\n#погода\n#животные\n#Россия\n#весна\n#прогноз\n#синоптики\n#День сурка
Фото: pixabay.com
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С российским «метеорологом» согласен и его американский тезка.

Волосово. Ленинградская область. Сурок Фил из контактного зоопарка в Волосовском районе Ленинградской области дал прогноз россиянам на ближайшую весну. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал журналистам директор зоопарка Геннадий Натекин, животное не испугалось своей тени. Это значит, что весна начнется в ближайшие 6 недель. Перед началом гадания зверька осмотрел ветеринар. По словам специалиста, сурок был здоров и способен давать верные прогнозы.

Директор зоопарка добавил, что его сурок предсказывает сроки прихода весны четвертый год подряд и пока ни разу не ошибся.

Напомним, 2 февраля в США называют «Днем сурка». Праздник стал знаменит благодаря одноименному фильму 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли. В этот день знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони предсказывает погоду. Кстати, по данным «хвостатого оракула», в нынешнем году весна придет рано и в США.

17:52, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
83
0
#США\n#зоопарк\n#погода\n#животные\n#Россия\n#весна\n#прогноз\n#синоптики\n#День сурка

 

 

 


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