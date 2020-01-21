Спикер Госдумы потребовал взыскать с Водонаевой за «быдло» 100 млн рублей

Так звезда «Дома-2» назвала получательниц материнского капитала.



Москва. За оскорбление граждан России Алену Водонаеву могут оштрафовать на 100 млн рублей. Назначить ей такое наказание призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 21 января, сообщает ИА REGNUM.

Ранее бывшая участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева раскритиковала предложение президента России Владимира Путина выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка. По ее словам, это приведет к тому, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет рожать больше детей, чтобы получить деньги.

Вячеслав Володин назвал данное заявление в адрес граждан России недопустимым.

«Мимо хамства проходить нельзя, она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, вот эта бесстыдница <…> Она оскорбила народ Российской Федерации, в этом случае штраф 100 млн рублей пускай платит. В следующий раз говорить не будет», - сказал председатель Госдумы.

Также он предложил придумать способы, не позволяющие подобным людям транслировать свою позицию на федеральных телеканалах.