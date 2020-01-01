Фигуру мыши за 677 тыс рублей сожгли во Владивостоке

Ранее эту же фигуру сбил любитель дрифта.

Владивосток. Приморский край. Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура «Мышь на сыре». Как пишет Интерфакс, композиция с символом наступившего 2020 года обошлась муниципалитету в 677 тыс. рублей.

Это не первый инцидент с мышью. В середине декабря скульптуру установили на главной площади Владивостока. Однако ее сбил любитель дрифта на Subaru. Фигуру оставили рядом с елкой на время судебного разбирательства с нарушителем ПДД.

Но утром 1 января участники новогоднего костюмированного забега обнаружили, что мышь сгорела. В администрации Владивостока предполагают, что фигура сгорела из-за попавшей в нее петарды.