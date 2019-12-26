Солнечное затмение смогут наблюдать жители нескольких регионов России

Утром его уже видели на юго-востоке страны.

Москва. Последнее в этом году затмение Солнца увидят в четверг, 26 декабря, в ряде регионов нашей страны. По данным астрономов, оно будет частичным, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали в Московском планетарии, Луна находится слишком далеко от Земли, и не может полностью закрыть Солнце. Поэтому в районах, где лучше всего наблюдать данное астрономическое явление, от светила останется тонкий светящийся ободок.

А лучше всего затмение будет видно в тропических странах - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Индии, Сингапуре и Индонезии.

В большинстве регионов России, включая Москву и Подмосковье, полюбоваться солнечным затмением не получится. Отдельные фазы (не кольцеобразные) были видны рано утром на юго-востоке Европейской части нашей страны. Также они будут доступны для наблюдения днем на юге Сибири. Ближе к вечеру затмение увидят жители Дальнего Востока.