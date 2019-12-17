В России модернизируют одну из мощнейших самоходных пушек в мире

«Малка» получила новую коробку передач и силовую установку – взамен использовавшихся ранее украинских изделий.

Екатеринбург. Свердловская область. Модернизация одного из самых мощных самоходных артиллерийских орудий в мире, пушки «Малка» (2С7М «Пион» калибра 203 мм), завершится до конца декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству гендиректор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, в текущем месяце будет закончено глубокое обновление орудия: в частности, одной из целей данного процесса является импортозамещение критически важных комплектующих.

Так, в модернизированном варианте бортовую коробку передач, выпускавшуюся в Харькове, заменили на отечественную. Кроме того, «Малка» получила новую силовую установку. Импортозамещение коснулось также системы наведения и комплекса защиты боевой машины.

Сейчас модернизированная пушка успешно проходит полевые испытания.

«В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», - добавил Дмитрий Семизоров.