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В Хабаровском крае выписали всех детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере

14:10, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Хабаровском крае выписали всех детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере
14:10, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дети\n#больницы\n#Хабаровск\n#пожары\n#летние лагеря\n#гибель детей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Хабаровский край. Всех детей, которые оставались в больнице после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, выписали. Об этом сообщает RT в понедельник, 29 июля.

«По состоянию на 15:00 (08:00 мск) понедельника в больницах Минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми», — говорится в сообщении краевого Минздрава.

Напомним, пожар в палаточном лагере в комплексе «Холдоми» произошёл ночью 23 июля. В результате сгорело более 20 палаток, при этом погибло четыре ребёнка.

14:10, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
160
0
#дети\n#больницы\n#Хабаровск\n#пожары\n#летние лагеря\n#гибель детей

 

 

 


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