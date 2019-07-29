В Хабаровском крае выписали всех детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере

Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Хабаровский край. Всех детей, которые оставались в больнице после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, выписали. Об этом сообщает RT в понедельник, 29 июля.

«По состоянию на 15:00 (08:00 мск) понедельника в больницах Минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми», — говорится в сообщении краевого Минздрава.

Напомним, пожар в палаточном лагере в комплексе «Холдоми» произошёл ночью 23 июля. В результате сгорело более 20 палаток, при этом погибло четыре ребёнка.