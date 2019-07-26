Владимир Путин поручил проконтролировать рубку леса в Иркутской области

Президент России пообещал жителям бороться с незаконным уничтожением леса.

Москва. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений рубки леса в Иркутской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам Путина, специалисты должны следить за нарушениями, которые в дальнейшем могут привести к необратимым последствиям, в том числе с помощью системы ГЛОНАСС.

Напомним, ранее президент страны в беседе с жителями региона согласился с тем, что на масштабы произошедшего там наводнения повлияла незаконная вырубка леса, и пообещал бороться с этим явлением.

В конце июня паводки в Иркутской области начались после сильных дождей. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населённых пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

По информации «Известий», о проблеме незаконной вырубки леса в регионе стало известно задолго до наводнения. В мае на медиафоруме ОНФ президенту продемонстрировали сюжет телеканала РЕН ТВ о данной ситуации. Тогда говорилось о 116 га отборного леса на сумму 880 млн рублей, которые, по информации следствия, пропали из заказника «Туколонь». Тогда Путин заявил, что в Иркутской области действительно остро стоит проблема с криминальным лесопользованием.