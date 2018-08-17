Участника группы «Дискотека Авария» задержали в аэропорту

Он летел на отдых в Италию с семьей.

Москва. Солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Рыжова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» по причине неоплаченных налогов. Как пишет портал «360», Алексей Рыжов должен был лететь в Италию с семьей.

По информации приставов, Рыжов попал в «невыездной список» еще в мае 2018 года, но не знал об этом. Долг же тянется за исполнителем с 2016 года.

Алексей Рыжов погасил задолженность в размере более 100 тыс. рублей.

«Я все оплатил, сижу, жду», — сказал он.

Семья улетела в Италию без Рыжова.