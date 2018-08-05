СМИ рассказали о пролетевшем над Уралом метеорите

При этом в МЧС местные жители не обращались.

Сургут. СМИ рассказали о пролетевшем над Уралом объекте, который был похож на метеорит. Об этом сообщает RT со ссылкой на URA.RU.

Отмечается, что обхект был замечен в 22:00 по местному времени. Явление наблюдали жители Сургута и Нефтеюганска.

Некоторые очевидцы успели снять произошедшее на камеры и разместили записи в соцсетях. Ряд пользователей предположили, что в небе могла сгореть ступень ракеты.

«Как заявили в региональном ГУ МЧС, местные жители не сообщали в ведомство о произошедшем», - говорится в сообщении.