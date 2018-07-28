Механизмы данной процедуры сейчас прорабатываются в Минпромторге.

Москва. В России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Как пишет РБК, возможные механизмы в данный момент прорабатывают Минпромторге.

Утилизационный сбор регламентируется федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Согласно которому, за каждое ввозимое в Россию колесное транспортное средство и прицеп к нему уплачивается сбор «в целях обеспечения экологической безопасности». Конкретный перечень транспортных средств, с которых этот сбор взимается, определяет правительство. Закон не распространяется на автомобили, срок эксплуатации которых превышает 30 лет, машины для дипломатов, а также на участников программы по добровольному переселению соотечественников.

Размер сбора зависит от базовой ставки, помноженной на коэффициент, который зависит от года выпуска автомобиля, его массы, объема двигателя и других параметров.