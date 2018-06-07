По словам Владимира Путина, работа российских подразделений позволила стабилизировать ситуацию в Сирийской республике.

Москва. Россия пока не планирует выводить войска из Сирии. Об этом в ходе «Прямой линии» рассказал президент страны Владимир Путин.

«Применение наших вооруженных сил в боевых условиях - это уникальный опыт и инструмент совершенствования наших вооруженных сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил. Мы знаем, что это связано с потерями, мы никогда не забудем об этих потерях», - пояснил Путин.

Как сообщил глава государства, работа российских подразделений позволила стабилизировать ситуацию в Сирийской республике.

По словам Путина, тысячи боевиков, выходцев из России, стран средней Азии, скопились на территории Сирии. «Лучше уничтожать их там, чем принимать здесь, с оружием в руках», - добавил он.