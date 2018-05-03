Глава Минкомсвязи: по аналогии с Телеграм в России могут заблокировать и Viber

Ограничить доступ к мессенджеру, как и в случае с сервисом Павла Дурова, можно через суд.

Москва. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил, что в России по аналогии с Телеграм могут заблокировать и Viber. По мнению министра, это может произойти по постановлению суда, пишет РБК.

Обратиться к судебной инстанции с требованием о блокировке может ФСБ, считает Никифоров. В том случае, если мессенджер не предоставит доступ к ключам шифрования, по решению суда доступ к Viber, как и в случае с сервисом Павла Дурова, может быть ограничен.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», - отметил глава Минкомсвязи.

Напомним, в конце апреля из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Телеграм оказались недоступны IP-адреса популярных соцсетей. Пользователи не могли воспользоваться сервисами «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассников».