В ночь на 14 февраля экс-чемпионка мира по прыжкам с шестом родила сына.

Москва. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. В ночь на 14 февраля экс-чемпионка мира по прыжкам с шестом родила сына.

Новостью о радостном событии она поделилась в Instagram, опубликовав забавное фото. «В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова», - написала Исинбаева.

Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!!!

Другие подробности о новорожденном мальчике пока неизвестны. Его имя экс-чемпионка мира решила не раскрывать.

Напомним, в 2014 году в семье Елены Исинбаевой и Никиты Петинова родилась дочка Ева. Малышка появилась на свет 28 июня.