СМИ: Россия может вывести основную часть войск из Сирии к концу года

Сегодня Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции.

Москва. В декабре Россия в целом закончит военные действия в Сирии. В стране останутся только военные базы и необходимый для их функционирования и защиты контингент, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Напомним, во вторник 21 ноября на встрече с Башаром Асадом Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии.

По словам источника, близкого к МИДу, под завершением операции понимается прекращение воздушных ударов по боевикам. Также до минимума сократится число людей и техники, задействованной Россией в Сирии. Они будут сосредоточены на авиабазе в Хмеймиме и пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

Источник, близкий к администрации президента, подтвердил, что полностью сворачивать в Сирии свои базы Россия не намерена.

С ними в целом согласился собеседник агентства из Минобороны. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Сирии «подвижная» и сроки окончания операции могут сдвинуться. «Очень хотим завершить до конца года», - сказал он.