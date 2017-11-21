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      СМИ: Россия может вывести основную часть войск из Сирии к концу года

      16:41, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:41, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #Владимир Путин\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#примирение\n#террористы
      Фото: kremlin.ru
      177
      0

      Сегодня Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции.  

      Москва. В декабре Россия в целом закончит военные действия в Сирии. В стране останутся только военные базы и необходимый для их функционирования и защиты контингент, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. 

      Напомним, во вторник 21 ноября на встрече с Башаром Асадом Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии. 

      По словам источника, близкого к МИДу, под завершением операции понимается прекращение воздушных ударов по боевикам. Также до минимума сократится число людей и техники, задействованной Россией в Сирии. Они будут сосредоточены на авиабазе в Хмеймиме и пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе. 

      Источник, близкий к администрации президента, подтвердил, что полностью сворачивать в Сирии свои базы Россия не намерена. 

      С ними в целом согласился собеседник агентства из Минобороны. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Сирии «подвижная» и сроки окончания операции могут сдвинуться. «Очень хотим завершить до конца года», - сказал он.

      16:41, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #Владимир Путин\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#примирение\n#террористы

       

       

       

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