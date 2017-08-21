На улицах Омска появился супергерой в зеленом костюме

Появление молодого человека вызвало огромный резонанс в социальных сетях.



Омск. Жители города в социальных сетях бурно обсуждают появление молодого человека в зеленом костюме супергероя. Как пишет издание «Новый Омск», неизвестный прогуливался по городу в образе главного героя комедийного боевика «Пипец».

Часть пользователей озадачилась мотивами столь необычного поступка, предположив, что неизвестный рекламирует средства контрацепции цвета хаки. Другая часть посчитала, что таинственный супергерой никто иной, как ниндзя.

Однако большая часть омичей сошлась во мнении, что своим появлением этот персонаж поднял им настроение.