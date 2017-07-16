Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

На торжестве пели Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.

Краснодар. Свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой СМИ оценили в 2 млн долларов. На торжестве выступили артисты Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а в подарок молодожены получили автомобиль Bentley, сообщает Lenta.ru.

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя!», - прокомментировал событие в своем инстаграме краснодарский адвокат Сергей Жорин

Свадьба гуляла на площадке Galich Hall – элитного заведения. По озвученной информации, звезды получили за свои выступления около 400 тыс. евро.

Женихом, по информации телеведущего Андрея Караулова, стал сотрудник управления СК России по Краснодарскому краю.

Судя по опубликованным сведениям о доходах, мама невесты за 2016 год заработала 2,6 млн рублей. Также в ее собственности находится дачный и приусадебный участки и дом на 66 кв. метра. Информации о доходах супруга судьи на сайте нет.