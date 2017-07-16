  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      19:10, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      19:10, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      352
      0
      #Краснодар\n#доходы\n#артисты\n#свадьбы\n#деньги
      352
      0

      На торжестве пели Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.

      Краснодар. Свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой СМИ оценили в 2 млн долларов. На торжестве выступили артисты Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а в подарок молодожены получили автомобиль Bentley, сообщает Lenta.ru.

      «Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя!», - прокомментировал событие в своем инстаграме краснодарский адвокат Сергей Жорин

      Свадьба гуляла на площадке Galich Hall – элитного заведения. По озвученной информации, звезды получили за свои выступления около 400 тыс. евро.

      Женихом, по информации телеведущего Андрея Караулова, стал сотрудник управления СК России по Краснодарскому краю.

      Судя по опубликованным сведениям о доходах, мама невесты за 2016 год заработала 2,6 млн рублей. Также в ее собственности находится дачный и приусадебный участки и дом на 66 кв. метра. Информации о доходах супруга судьи на сайте нет.

      Mash/Мэш

      Краснодарская судья устроила дочери свадьбу за 2 миллиона долларов. Ведущим был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Обычная судья, а свадьба как у...

      19:10, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      352
      0
      #Краснодар\n#доходы\n#артисты\n#свадьбы\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5195

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3140
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3091
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2879
      12:01, 12 июля, 2017

      8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

      2238
      10:20, 11 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2525

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1762
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1487
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1195
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      903
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1021

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      750
      16:10, 13 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      563
      12:20, 10 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      563
      11:05, 14 июля, 2017

      Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

      534
      19:03, 11 июля, 2017

      Мультимедиа

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      16 июля, 2017

      Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

      14 июля, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 14 июля 2017

      14 июля, 2017