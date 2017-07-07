В Приморье тигры устроили фотосессию перед камерой

Интересные снимки запечатлели уссурийских тигрят и их маму.

Владивосток. В национальном парке «Земли леопарда» в Приморском крае семья уссурийских тигров устроила фотосессию перед автоматической камерой. На интересных снимках запечатлены тигрята и их мама, сообщили в пресс-службе учреждения.

В объективе фотоловушки впервые предстали полосатые хищники, проводившие время за беззаботной игрой. Два неугомонных тигренка делали селфи, проказничали и боролись друг с другом. Помимо двух малышей, камерой была запечатлена взрослая тигрица, отдыхавшая после ночной охоты и принимавшая участие в воспитании своих детенышей.

По словам Екатерины Блидченко, научного сотрудника национального парка, получившиеся кадры уникальны тем, что впервые сотрудники учреждения зафиксировали целый эпизод из жизни тигриного семейства, а не только их проход по тропе. Полученные кадры свидетельствуют о комфортном поведении животных, которые получают все необходимое в созданных условиях.