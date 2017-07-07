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      В Приморье тигры устроили фотосессию перед камерой

      09:25, 07 июля, 2017
      Новичок
      09:25, 07 июля, 2017
      Новичок
      313
      0
      #парк советского периода\n#фотографии\n#Владивосток\n#Приморский край\n#селфи животных\n#Приморье\n#тигры
      Фото: leopard-land.ru
      313
      0

      Интересные снимки запечатлели уссурийских тигрят и их маму.

      Владивосток. В национальном парке «Земли леопарда» в Приморском крае семья уссурийских тигров устроила фотосессию перед автоматической камерой. На интересных снимках запечатлены тигрята и их мама, сообщили в пресс-службе учреждения. 

      В объективе фотоловушки впервые предстали полосатые хищники, проводившие время за беззаботной игрой. Два неугомонных тигренка делали селфи, проказничали и боролись друг с другом. Помимо двух малышей, камерой была запечатлена взрослая тигрица, отдыхавшая после ночной охоты и принимавшая участие в воспитании своих детенышей. 

      По словам Екатерины Блидченко, научного сотрудника национального парка, получившиеся кадры уникальны тем, что впервые сотрудники учреждения зафиксировали целый эпизод из жизни тигриного семейства, а не только их проход по тропе. Полученные кадры свидетельствуют о комфортном поведении животных, которые получают все необходимое в созданных условиях.

       

      09:25, 07 июля, 2017
      Новичок
      313
      0
      #парк советского периода\n#фотографии\n#Владивосток\n#Приморский край\n#селфи животных\n#Приморье\n#тигры

       

       

       

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