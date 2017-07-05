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      Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2018 года

      09:52, 05 июля, 2017
      Новичок
      09:52, 05 июля, 2017
      Новичок
      63
      0
      #Правительство\n#санкции\n#продукты\n#Указ Президента России
      Фото: pixabay.com
      63
      0

      Этот шаг стал ответом на продление западными странами санкционного режима.

      Москва. Правительство России согласно президентскому указу продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2018 года. Подобное действие стало ответом на продление санкционного режима западными странами, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. 

      Теперь, согласно постановлению,  осуществлять поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из США, стран  ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна запрещено с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

      Напомним, впервые продэмбарго было введено в качестве контрмер против санкций западных стран в 2014 году в связи с присоединением Крыма.

       

      09:52, 05 июля, 2017
      Новичок
      63
      0
      #Правительство\n#санкции\n#продукты\n#Указ Президента России

       

       

       

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