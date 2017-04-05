Дети козла Тимура и тигра Амура подружились

За малышами пока приглядывают сотрудники парка.
Приморье. В Приморском сафари-парке в общий вольер выпустили детей козла Тимура и тигра Амура. Тигренок Шерхан и козленок Тимурид будут жить вместе с собакой Табаки, сообщается на официальном сайте сафари-парка.
На видео показано, как как Шерхан играл с Тимуридом: нападал и аккуратно трогал лапами.
Напомним, что дружба тигра Тимура и козла Амура завязалась в ноябре 2015 года. Изначально козел предназначался для тигра в качестве еды, но хищник не стал есть его. Позднее они начали играть друг с другом.
22 ноября 2016 года исполнился ровно год после знакомства животных. В честь годовщины поклонники задарили их подарками.
Шерхан и Тимурид 5 апреля 2017 г.
У тигра Амура есть сын Шерхан. У козла Тимура есть сын Тимурид. 5 апреля 2017 года Шерхана и Тимурида первый раз выпустили вместе в большой Парк. Туда, где жили Амур и Тимур. Вместе с тигром Шерханом и козлом Тимуридом находится собака Табаки. Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе.