Юань стал самой торгуемой валютой в России

Москва. Согласно данным Московской биржи, в феврале китайский юань впервые превзошёл доллар США и стал самой торгуемой валютой на бирже в ежемесячном исчислении. Как передаёт информагентство «Синьхуа», в 2022 году в России снизился статус таких иностранных валют, как доллар США и евро, при этом китайский юань стал одной из самых популярных иностранных валют.

По итогам февраля 2023 года, за месяц объём торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн рублей, что на треть выше показателя января. Объём операций с долларом в феврале также вырос, но лишь на 8%, до 1,42 трлн рублей. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объёма торгов основными валютами, на доллар — чуть более 38%, на евро — 21,2%. В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар — 87,6%, евро — 11,9%, юань — 0,32%.

Отмечается, что в 2022 году Фонд национального благосостояния России активно поглощал юани. В конце 2022 года федеральный Минфин утвердил новую нормативную структуру активов ФНБ, в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличилась с 30 до 60 процентов. По словам заместителя министра финансов России Владимира Колычева, в средствах ФНБ доля евро будет обнулена в 2023 году, будут сохранены только золото, рубли и юани.

Популярность юаня среди простых россиян также растет, отмечает «Синьхуа» со ссылкой на журнал «Профиль». Депозиты в юанях предлагают открыть примерно полсотни из 361 кредитной организации. В начале 2022 года такие вклады были доступны клиентам всего 13 банков.

Эксперты отмечают, что устойчивый рост экономики Китая заложил прочную основу для интернационализации китайского юаня. Развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией также сделало юань всё более и более популярным в России. Кроме того, введение западными странами санкций в отношении России также ускорило снижение ее зависимости от доллара США и евро.