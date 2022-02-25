Карты попавших под санкции российских банков не будут работать за рубежом

Москва. Карты банков, против которых Запад ввел санкции, останутся пригодными для оплаты товаров, услуг, денежных переводов и операций через банкоматы в России. Однако ими нельзя будет пользоваться за границей, сообщили в ЦБ.

Кроме того, для владельцев этих карт станут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay, а также покупки в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции

В то же время на всей территории России ими можно будет производить обычные платежи контактным или бесконтактным способом, заверяет пресс-служба регулятора. Никуда не исчезнут и средства на счетах, привязанных к этим картам.

Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Просмвязьбанке и банке «Открытие». Напомним, Минфин США объявил против них санкции в связи с военной операцией России на территории Украины.

Добавим, в отношении Сбербанка введены санкции по корреспондентским и платежным счетам. А в начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ «Россия».