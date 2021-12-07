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Путин увеличил минимальный размер оплаты труда до 13 890 рублей

10:02, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Путин увеличил минимальный размер оплаты труда до 13 890 рублей
10:02, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#Владимир Путин\n#Госдума\n#Совет Федерации\n#законы\n#зарплата\n#МРОТ
Фото: kremlin.ru
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Это на 1,1 тысячи рублей больше, чем сейчас.

Москва. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на 2022 год установлен в размере 13 890 рублей. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает RT.

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля. Таким образом, «минималка» вырастет примерно на 1,1 тыс. рублей.

Напомним, 18 ноября Владимир Путин предложил Госдуме увеличить прожиточный минимум на 2022 год с опережением инфляции, на 8,6%, в абсолютных цифрах — до 12 тыс. 654 рублей в месяц. Также на 8,6%, до 13 тыс. 890 рублей, глава государства поручил повысить МРОТ. Соответствующий закон был принят депутатами 24 ноября. 1 декабря его одобрил Совет Федерации.

Как отметил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, на увеличение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году будет направлено около 30 млрд рублей.

10:02, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
153
0
#финансы и деньги\n#Владимир Путин\n#Госдума\n#Совет Федерации\n#законы\n#зарплата\n#МРОТ
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