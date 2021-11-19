Президент России рекомендовал повысить прожиточный минимум на 2022 год с опережением инфляции

По словам министра труда, для этого потребуется 30 млрд рублей.



Москва. Президент России считает необходимым поднять размер прожиточного минимума в 2022 году с таким расчетом, чтобы обогнать рост цен. Об этом Владимир Путин заявил 18 ноября на совещании по социальным вопросам, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — приводит агентство слова главы государства.

При это президент напомнил, что Конституция России требует, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял сумму, не меньшую, чем прожиточный минимум. Соответственно МРОТ должен вырасти на те же 8,6%, или примерно на 1 100 рублей. Таким образом, в 2022 году он будет равен 13 тыс. 890 рублям в месяц.

Слова президента уже прокомментировал министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он отметил, что на повышение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году будет направлено около 30 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Также глава Минтруда уточнил, что указанная Владимиром Путиным цифра в 12 654 рублей отражает прожиточный минимум в целом по стране. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля, уточнил Антон Котяков.