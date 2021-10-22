7,5%: Центробанк установил новую ключевую ставку

Это наивысший показатель с 2018 года.



Москва. Совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5% годовых. Заседание состоялось 22 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Причиной столь резкого повышения ставки в ЦБ назвали повышенную инфляцию. К концу 2021 года по прогнозам она составить 7,4% — 7,9%. Также высоки инфляционные ожидания со стороны потребителей и бизнеса.

Между тем проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4% в год, отмечается в сообщении.

Как пишет Лента.ру, Центрбанк поднимает ключевую ставку уже 6 раз подряд с марта, когда она находилась на самом низком в новейшей истории России уровне — 4,25%. Сейчас показатель достиг наивысшего значения с 2018 года. От этой величины зависит уровень процентов, которые финансовые учреждения начисляют на сумму кредита.

Добавим, следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу изменения ключевой ставки состоится 17 декабря 2021 года.