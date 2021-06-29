В России отчеканят монеты с медвежонком Умкой

Центробанк выпустит более 1 млн таких изделий.



Москва. Выпуск новых монет с полярным медвежонком Умкой из советских мультфильмов анонсировал Банк России. Они поступят в оборот 30 июня, сообщается на сайте ЦБ.

Предполагается отчеканить несколько вариантов. Серебряные монеты с белым мишкой будут иметь номинал 3 рубля, их выпустят 7 тыс. штук. Кроме того, в обороте появятся 25-рублевые «умки» из недрагоценных металлов, из них 150 тыс. с цветным покрытием, без такового – 850 тысяч.

Мультфильм «Умка» вышел на экраны в 1969 году, сценарий написал Юрий Яковлев, режиссерами выступили Владимир Попов и Владимир Пекарь. Через год появилось продолжение – «Умка ищет друга». А в 2019 году на «Мосфильме» сняли 3 часть – «Умка на елке».