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В России отчеканят монеты с медвежонком Умкой

15:37, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
В России отчеканят монеты с медвежонком Умкой
15:37, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
98
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#Центробанк\n#финансы и деньги\n#Союзмультфильм\n#медведи\n#мультфильмы
Фото: скриншот видео с сайта cbr.ru
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Центробанк выпустит более 1 млн таких изделий.

Москва. Выпуск новых монет с полярным медвежонком Умкой из советских мультфильмов анонсировал Банк России. Они поступят в оборот 30 июня, сообщается на сайте ЦБ.

Предполагается отчеканить несколько вариантов. Серебряные монеты с белым мишкой будут иметь номинал 3 рубля, их выпустят 7 тыс. штук. Кроме того, в обороте появятся 25-рублевые «умки» из недрагоценных металлов, из них 150 тыс. с цветным покрытием, без такового – 850 тысяч.

Мультфильм «Умка» вышел на экраны в 1969 году, сценарий написал Юрий Яковлев, режиссерами выступили Владимир Попов и Владимир Пекарь. Через год появилось продолжение – «Умка ищет друга». А в 2019 году на «Мосфильме» сняли 3 часть – «Умка на елке».

15:37, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
98
0
#Центробанк\n#финансы и деньги\n#Союзмультфильм\n#медведи\n#мультфильмы