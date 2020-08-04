Счетная палата предложила выделить больше денег на региональные автотрассы за счет федеральных

Сейчас между ними наблюдается восьмикратная разница в финансировании.



Москва. Специалисты Счетной палаты обратили внимание на неравномерное финансирование содержания автомобильных дорог в России. В частности, затраты на содержание региональных трасс в 2019 году были почти в 8 раз меньше, чем для федеральных, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году выделялось 2,2 млн рублей. Тот же показатель для региональных дорог составил 288 тыс. рублей. В целом ремонт региональных и межмуниципальных трасс в 2019 году был профинансирован в пределах 30% от нормативной потребности.

При этом отмечается неравномерность в обеспеченности средствами между территориями. Меньше других дорожно-ремонтных организаций получило средств ФКУ Упрдор «Забайкалье» - 51% от потребности, а больше всех - ФКУ Упрдор «Прикамье» (91%).

Как заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, такой перекос в финансировании негативно сказывается на состоянии региональной дорожной сети. Палата обратилась в правительство с предложением пересмотреть действующую систему выделения средств в пользу регионов.