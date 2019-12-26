За скорость придется платить: банки начнут брать комиссионные с быстрых платежей

Нововведение вступит в силу с 1 января.

Москва. С 1 января 2020 года клиентам многих банков придется раскошелиться за использование системы быстрых платежей (СБП). ЦБ начнет взимать с банков за данную услугу комиссию, которую они, вероятнее всего, переложат на плечи пользователей, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что комиссия Центробанка составит 0,5-3 рублей с перевода. На такую же сумму увеличатся расходы клиентов, считают эксперты. По мнению ряда специалистов, опрошенных изданием, это приведет к снижению востребованности услуги примерно на треть.

Впрочем, в некоторых банках из соображений клиентоориентированности плату за быстрые платежи вводить не будут.