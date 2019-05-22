В Центробанке вновь задумались о запрете «билетов банка приколов»

За использование имитаций денег могут ввести ответственность.

Москва. В Центробанке России изучают возможность введения ответственности за использование изделий, имитирующих банкноты. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет РБК, это делается для того, чтобы избежать мошеннических операций.

«Мы хотели бы исключить возможность появления на рынке денег, которые очень похожи по размеру и по образцу на настоящие», — заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Отмечается, что Центробанк не против сувенирной продукции, однако за то, чтобы имитация отличалась от оригинала, например, размером или цветом.