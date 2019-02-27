Глава Минфина России оценил реализацию задач Путина в 900 млрд рублей

Такую сумму планируется потратить за 5 лет.

Москва. В 900 млрд рублей оценил министр финансов России Антон Силуанов реализацию задач, которые поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Такая сумма потребуется в ближайшие 5 лет, пишет РБК.

«Мы заложили в планы, на предстоящий год при уточнении бюджета заложим необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — сказал глава ведомства.

Напомним, ранее Силуанов сообщал, что на эти задачи потребуется 100-120 млрд рублей в год.