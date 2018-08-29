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Минтранс оценил строительство железнодорожной магистрали Краснодар – Грозный в 1,2 трлн рублей

17:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
17:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
388
0
#строительство\n#Москва\n#дорожное строительство\n#Минтранс\n#железная дорога\n#дорога\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Кадыров
Фото: Новости - Правительство России
388
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Из них 869 млрд рублей запланировали привлечь из внебюджетных источников.

Москва. Министерство транспорта России оценили стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Краснодар – Грозный в 1,2 трлн рублей. Об этом пишет РБК.

Планируется, что 336 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета. Остальные 869 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников финансирования.

Напомним, что в конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров попросил включить эту дорогу в план развития российской инфраструктуры. В ответ Минтранс высказал идею включить ВСМ Краснодар – Махачкала, которая проходит через столицу республики, в план на 2025 год. Тогда стоимость проекта оценили в 1 трлн рублей.

17:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
388
0
#строительство\n#Москва\n#дорожное строительство\n#Минтранс\n#железная дорога\n#дорога\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Кадыров

 

 

 


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