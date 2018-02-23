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Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

20:43, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
20:43, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
662
0
#дети\n#налоги\n#Россия\n#пособия\n#НДФЛ
Фото: pixabay.com
662
0

Пособия начали выплачивать с 1 января 2018 года.

Москва. Ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка не будут облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог отменят для усиления материальной поддержки семей с детьми, пишет Российская Газета.

Напомним, пособия начали выплачивать с 1 января 2018 года. Их средний размер в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году – 10,8 тыс. рублей, а в 2020 году – 11,1 тыс. рублей.

Мерами поддержки семей на сегодняшний день также являются рефинансирование ставок по ипотеке и программа материнского капитала, которую президент России Владимир Путин поручил продлить до 2021 года.

20:43, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
662
0
#дети\n#налоги\n#Россия\n#пособия\n#НДФЛ

 

 

 

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