Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

Пособия начали выплачивать с 1 января 2018 года.

Москва. Ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка не будут облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог отменят для усиления материальной поддержки семей с детьми, пишет Российская Газета.

Напомним, пособия начали выплачивать с 1 января 2018 года. Их средний размер в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году – 10,8 тыс. рублей, а в 2020 году – 11,1 тыс. рублей.

Мерами поддержки семей на сегодняшний день также являются рефинансирование ставок по ипотеке и программа материнского капитала, которую президент России Владимир Путин поручил продлить до 2021 года.