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      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      17:18, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      17:18, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      510
      0
      #экономика\n#бюджет\n#Минфин\n#Антон Силуанов\n#деньги\n#финансы и деньги\n#резервы
      Фото: pixabay.com
      510
      0

      Ранее его планировали присоединить к Фонду национального благосостояния.  

      Москва. Последние деньги, хранившиеся в Резервном фонде (1,42 трлн рублей), были потрачены на покрытие дефицита бюджета в декабре 2017 года. Таким образом, в январе средств в фонде не осталось, и с 1 февраля он будет упразднен, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минфина. 

      Также в декабре в федеральный бюджет были зачислены 652 млн рублей доходов от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года.   

      Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Резервный фонд будет присоединен к Фонду национального благосостояния.   

      Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России были сформированы 1 февраля 2008 года. В Резервном фонде на пике его наполнения в 2009 году хранилось 137 млрд долларов США, в ФНБ - 93 млрд долларов, полученных в основном от реализации нефти и газа. 

      В декабре 2017 года объем Фонда национального благосостояния сократился до 65,15 млрд долларов.

      17:18, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      510
      0
      #экономика\n#бюджет\n#Минфин\n#Антон Силуанов\n#деньги\n#финансы и деньги\n#резервы

       

       

       

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