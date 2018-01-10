1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

Ранее его планировали присоединить к Фонду национального благосостояния.

Москва. Последние деньги, хранившиеся в Резервном фонде (1,42 трлн рублей), были потрачены на покрытие дефицита бюджета в декабре 2017 года. Таким образом, в январе средств в фонде не осталось, и с 1 февраля он будет упразднен, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Также в декабре в федеральный бюджет были зачислены 652 млн рублей доходов от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Резервный фонд будет присоединен к Фонду национального благосостояния.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России были сформированы 1 февраля 2008 года. В Резервном фонде на пике его наполнения в 2009 году хранилось 137 млрд долларов США, в ФНБ - 93 млрд долларов, полученных в основном от реализации нефти и газа.

В декабре 2017 года объем Фонда национального благосостояния сократился до 65,15 млрд долларов.